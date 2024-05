Solo una squadra in Europa ha una media punti migliore del Cesena

Davanti a tutti in Italia, al secondo posto assoluto in Europa. Considerando i primi tre campionati professionistici delle prime 5 nazioni del ranking Uefa (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia), l’invincibile Cesena di Mimmo Toscano si è regalato una vittoria e un podio di assoluto prestigio al termine di questa indimenticabile stagione. Basta consultare tutte le classifiche e calcolare la media-punti per rendersi conto che solo una squadra ha fatto meglio dei bianconeri nel proprio campionato: il Bayer Leverkusen campione di Germania. Ma andiamo con ordine.

Italia

Domenica sera si è conclusa anche la Serie A e l’Inter ha fallito l’aggancio... al Cesena: i nerazzurri, dopo aver vinto lo scudetto della seconda stella, hanno rallentato chiudendo il campionato a quota 94 dopo il 2-2 conclusivo sul campo dell’Hellas Verona. Fino a un mese e mezzo fa l’Inter avrebbe potuto anche puntare (o superare) quota 100, ma i 5 punti conquistati nelle ultime 4 giornate hanno obbligato la squadra di Inzaghi a chiudere a -2 dal Cesena nella speciale classifica dei punti conquistati in campionato. Terzo posto in Italia per il Mantova, la regina del Girone A di Serie C, che ha chiuso a quota 80.

Inghilterra

In Premier League ha trionfato il Manchester City, che quest’anno ha festeggiato solo all’ultima curva, vincendo in casa alla giornata numero 38 e beffando l’Arsenal in volata: la squadra di Guardiola ha chiuso il campionato a 91 punti, appena due in più dei Gunners. Scendendo al secondo e al terzo gradino del calcio inglese, ci sono tre squadre che hanno conquistato più punti del Cesena, ma giocando 8 partite in più: si tratta del Leicester, che ha vinto la Championship (B inglese) con 97 punti, dell’Ipswich, secondo a -1, e del Portsmouth, che ha vinto la League One (l’equivalente della C italiana) dall’alto di 97 punti. Calcolatrice alla mano, Leicester e Portsmouth hanno viaggiato alla media di 2,10 punti a partita, mentre il Cesena ha fatto decisamente meglio (2,52).

Spagna

Il Real Madrid campione di Spagna ha conquistato 95 punti e festeggiato la vittoria della Liga, ma non ha raggiunto il Cavalluccio, fermandosi a -1. Nulla da fare neppure per il Valladolid, che in Liga 2 è a quota 72 dopo 41 giornate (manca ancora una partita da giocare). Non si avvicinano al bottino del Cesena neppure le due vincitrici della Primera Federacion, ovvero la C spagnola composta da 40 squadre suddivise in due gironi: il Girone 1 è stato vinto dal Deportivo La Coruna, che ha conquistato 78 punti in 38 giornate, mentre il Girone 2 ha visto trionfare il Castellon con 82 punti e ben distante dall’exploit del Cesena.

Germania

L’unica squadra capace di superare il Cavalluccio viene dalla Germania e quest’anno ha perso solo una partita ufficiale, mercoledì scorso contro l’Atalanta nella finale di Europa League. E’ il formidabile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che ha conquistato 90 punti in 34 giornate, unica squadra a vantare una media migliore di quella del Cesena: i rossoneri hanno viaggiato a 2,64 punti a partita contro i 2,52 dei bianconeri di Romagna. Più indietro il St. Pauli, che ha vinto la Zweite Bundesliga con 69 punti in 34 giornate, mentre l’Ulm ha trionfato in Dritte Liga con 77 punti in 38 partite disputate.

Francia

Punteggi decisamente bassi anche in Francia, dove le vincitrici di Ligue 1 e Ligue 2 hanno viaggiato a marce più ridotte: il Paris Saint Germain ha salutato tutti dall’alto dei suoi 76 punti in 34 giornate (2,23 a partita), mentre l’Auxerre ha vinto la Ligue 2 con 74 punti in 38 partite. Nel semi-professionistico Championnat National 1 a 18 squadre, invece, ha trionfato il Red Star Football Club con “ appena” 65 punti.

