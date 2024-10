Dopo la sconfitta di Pisa (3-1) il capitano del Cesena Giuseppe Prestia non ci gira troppo attorno: “È stata una partita difficile. Sapevamo di trovare un ambiente caldo e una squadra organizzata, ma noi non abbiamo fatto una buona gara, non siamo stati quelli di sempre e spero sia stato soltanto un episodio. La pausa? Sicuramente quando si fanno gare del genere vorresti giocare subito, ora vedremo di sfruttare al meglio questi 15 giorni per lavorare bene verso la Sampdoria”.