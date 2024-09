Il Cesena torna in campo in Coppa Italia mercoledì 25 a Pisa (ore 16) per i sedicesimi di finale. Mediaset ha acquistato i diritti per la Coppa Italia e la gara dei bianconeri sarà trasmessa in diretta in chiaro su Mediaset 20 con telecronaca di Federico Mastria e commento tecnico di Giancarlo Camolese.