Pescara-Cesena: lesioni e crepe sui piloni: tribuna parzialmente inagibile

Lesioni e crepe sui piloni e sui muri della tribuna dello stadio Cornacchia: venerdì 22 agosto il settore sarà parzialmente inagibile contro il Cesena. Come riporta il Centro, sarà necessaria una limitazione degli spazi della tribuna Majella e la chiusura della sala stampa. Una decisione presa a causa di alcune lesioni sui piloni e sui muri riscontrate nel settore riservato agli spettatori dopo la partita di coppa Italia del 10 agosto scorso. In definitiva tutto il settore nord di Tribuna Maiella sarà off limits, mentre sarà fruibile il lato sud.