Per Cesena-Salernitana Mignani tiene tutti sulla corda: “Dobbiamo dare continuità al nostro percorso, ma sarà durissima”

Reduce dalla preziosa vittoria di Cremona, il Cesena torna in campo sabato (ore 15) al Manuzzi per una sfida fondamentale contro la Salernitana. Una vittoria varrebbe una grossa fetta di salvezza anticipata e Michele Mignani ne è consapevole: “Domani affrontiamo una squadra ferita che ha bisogno tremendamente di punti, una squadra con giocatori forti che sta cercando di trovare una quadra, grazie al lavoro di un allenatore che stimo e apprezzo come Breda”. Il tecnico bianconero scansa ogni tipo di presunzione e invita tutti alla massima concentrazione: “Ci attende un impegno difficilissimo, dobbiamo fare di tutto per dare continuità al nostro percorso. La partita è fatta di tante piccole partite in una, dobbiamo riuscire a leggerla bene”.

Per la sfida di domani resta in dubbio Manolo Adamo: “In generale la squadra sta bene - riparte Mignani - Adamo ha un problemino e fino all’ultimo valuteremo il da farsi. Ceesay invece ha lavorato tutta la settimana con noi ed è a posto. Per il resto stanno tutti bene e sono a disposizione”.