Il Coordinamento Clubs Cesena ha ufficializzato la nomina di Alessio Checchia come nuovo presidente dell’Associazione. “Cresciuto “a pane e Coordinamento” - dichiara il coordinamento in una nota - Alessio, sin dalla giovane età, ha respirato l’essenza di questa Associazione, seguendo l’esempio di suo padre Roberto e vivendo ogni momento con autentico trasporto. Oggi, a soli 24 anni, diventa il Presidente più giovane nella storia del Coordinamento, segnando una pietra miliare nel panorama del tifo organizzato. La sua determinazione, il suo impegno e la capacità di aggregare persone lo rendono la figura ideale per guidare l’Associazione verso un futuro di innovazione e crescita.

Alessio succede a Monia Gasperoni, che ha ricoperto con passione e dedizione il ruolo di presidente per 1 anno e mezzo (18 mesi). Il Coordinamento desidera esprimere la più sincera gratitudine per il lavoro svolto”.

Così Alessio Checchia: “Assumere la presidenza del Coordinamento Clubs Cesena è un onore immenso per me. Questo ruolo non rappresenta solo una grande responsabilità, ma anche una missione personale: consolidare i valori che hanno reso unica questa associazione e costruire, insieme a tutti i nostri associati, un futuro ancora più forte e unito. Mi impegnerò senza riserve per sostenere il nostro Cesena e per rappresentare al meglio gli associati del Coordinamento e il popolo bianconero.”