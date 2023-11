Mirko da Cesena e Luca da Pesaro: due tifosi non vedenti insieme al Manuzzi

Vedere la partita con gli occhi degli altri è da anni un’abitudine per il cesenate Mirko Mirri e il pesarese Luca Bartolucci, entrambi non vedenti, che questa sera hanno assistito insieme alla gara del Manuzzi. Mirko segue il Cesena dagli anni ’70 quando accompagnava il padre Italo che con la sua telecamera riprendeva le partite dei bianconeri, mentre lui per capire l’andamento della gara si affidava alle voci dei vari radiocronisti della Rai, da Piero Pasini a Sandro Ciotti, che trasmettevano dalle cabine accanto. Da qualche anno Mirko va allo stadio con gli amici di Insieme per il Cesena che al suo fianco gli raccontano tutto quello che succede in campo e sugli spalti. Mirko ha saputo che analogamente allo stadio Benelli di Pesaro il non vedente Luca Bartolucci, 31 anni, è accompagnato dal padre Luigi che, da oltre 20 anni, attraverso i propri occhi fa vivere al figlio le emozioni delle partite della Vis Pesaro. Lo ha contattato e lo ha invitato a Cesena per assistere alla partita con la sua Vis Pesaro. Prima della gara ha ospitato il suo nuovo amico a mangiare al Kick Off a Villa Chiaviche, poi si sono diretti al Manuzzi e per Luca è stata la prima volta in trasferta da tifoso biancorosso. La società bianconera aveva messo loro a disposizione uno sky box per la partita, ma entrambi hanno preferito rimanere sugli spalti in mezzo ai tifosi per restare immersi nell’atmosfera dello stadio. Preso posto in tribuna, ognuno con la sciarpa e i colori della propria squadra del cuore, sono stati affiancati l’uno dal padre, l’altro da Johnny Pastorelli, i quali hanno loro raccontato l’incontro. Ancora insieme hanno lasciato lo stadio a fine gara stravinta dal Cesena, con umori diversi, ma si sono dati appuntamento al Benelli di Pesaro per la gara di ritorno per rinnovare questa bella pagina di sport e di amicizia.