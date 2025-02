Mignani: “I tifosi del Cesena sono corretti e civili, ci dispiace non averli con noi a Cremona”

Un altro impegno durissimo per il Cesena, che dopo il meritato e prezioso pareggio col Pisa fa visita ad un’altra big del campionato come la Cremonese (ore 17.15). Così Michele Mignani alla vigilia: “Mi conforta vedere che la squadra lavora sempre nella maniera giusta, abbiamo avuto un giorno in meno di lavoro quindi i carichi sono stati gestiti diversamente. Ciofi (contusione al costato, ndr) e Francesconi (out per la botta in testa, ndr) stanno bene, mentre Ceesay sta recuperando”. Il gambiano è sempre out (muscolare) insieme allo squalificato Donnarumma. Rientrano Ciofi e Calò, convocati insieme ai baby Pitti e Manetti.

Dopo il Pisa, la Cremonese è un altro avversario di grande spessore: “La Cremonese ha grande fisicità, è una squadra organizzata, ha qualità nel palleggio, ha alternative nel proporre soluzioni offensive. Le prime cose che dobbiamo pareggiare noi sono proprio la fisicità e l’agonismo”.

Come è noto, il Cesena non avrà al seguito i tifosi visto il divieto per i residenti di Forlì-Cesena: “È un dispiacere grande non avere i tifosi con noi, i nostri sono tifosi corretti e civili. Ci dispiace molto non essere seguiti da loro che sono sempre un valore aggiunto, sia in casa che in trasferta”.