Mignani e il mercato del Cesena: “Il gruppo che alleno è il migliore che potessi avere a disposizione”

Chiusa la finestra invernale di mercato non senza qualche perplessità, il Cesena si rituffa nel campionato con un crocevia delicato come il derby di Reggio Emilia (domenica, ore 15). I bianconeri saranno senza lo squalificato Calò. Michele Mignani inquadra la sfida del Mapei Stadium: “È un derby e ci saranno tanti tifosi. Siamo in un momento della stagione in cui tutte le squadre danno ormai continuità al loro modo di proporsi”.

Inevitabili le domande sul mercato e Mignani evita polemiche sfoggiando la consueta diplomazia: “Il mercato è finito e la società ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità, questo gruppo che alleno è il gruppo migliore che potessi avere a disposizione e devo andare avanti facendo il meglio possibile”.

Anche per la Reggiana dell’ex William Viali è una gara delicata: “Credo che la Reggiana sia abbastanza simile a noi come caratteristiche, giovane e frizzante a cui piace muovere la palla. La difficoltà sarà nella lettura della palla, dobbiamo cercare di adeguarci alle scalate”. Out anche Giovannini per un fastidio ad una gamba.