Mignani: “Cesena, io vado a casa contento, un buon punto contro un avversario ostico”

Michele Mignani alla fine incassa il punto contro una tosta Virtus Entella: “Il Cesena ha concesso poco e guardo la gara nel suo complesso. Per me è stata una buonissima gara in cui abbiamo rischiato poco, provando a creare contro un avversario organizzato a cui è stato concesso qualcosa più del dovuto”.

Cosa è mancato rispetto a Pescara? “Non è facile creare tanto, la scorsa settimana ci eravamo riusciti contro una squadra diversa dall’Entella. E’ impossibile fare paragoni. Noi abbiamo tanti pregi e i nostri difetti: le partite si vincono anche sporche e noi ci abbiamo provato cercando di attaccare con una logica. Per me la prestazione resta molto positiva”.

Facendo fatica a servire le punte, avanzare Berti poteva essere utile? “Berti può essere utile indipendentemente dalle posizioni, con lui e Bastoni abbiamo determinate caratteristiche, poi anche Francesconi ha fatto bene. A Bastoni ho detto: “Hai fatto una grande partita”. E lui: “Sì, però mi hai tolto”. Ma tra noi non c’è stato nessun problema”.

Il mercato cosa può portare? “Bisogna capire cosa sono le occasioni... dipende sempre da cosa si pensa, ma c’è il budget e ci sono tante situazioni. Di sicuro io stasera vado a casa contento dopo un punto contro un avversario ostico”.

Finale per Blesa: “Non ha ancora capito il suo potenziale, ma può darci molto in prospettiva”.