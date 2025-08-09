Mercato Cesena: si attendono segnali da Palermo per Klinsmann

Con le operazioni in entrata congelate in attesa che i giocatori “puntati” da Fusco vengano messi sul mercato, il Cesena attende di capire se il Palermo tra lunedì e martedì affonderà il colpo per Klinsmann (prestito di 400mila euro, obbligo di riscatto a 1,4 milioni e bonus da 250mila in caso di promozione in A) o se deciderà di puntare su Gomis. Dovesse partire Klinsmann, il Cesena o riprenderà Gomis (con buonuscita del Palermo visto l’elevato ingaggio) o virerà sul finlandese Joronen, svincolato.