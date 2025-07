Mercato Cesena: per tesserare Olivieri serve tempo, Comenencia in arrivo in prestito

Per vedere Marco Olivieri al lavoro con i nuovi compagni a Cesena serve ancora pazienza. E soprattutto un po’ di tempo. Giovedì scorso l’attaccante marchigiano ha depositato il ricorso al collegio arbitrale per richiedere lo svincolo dalla Triestina, che ha tempo fino a giovedì prossimo per inoltrare eventualmente un ricorso che da Trieste non partirà mai. Successivamente il collegio arbitrale dovrà fissare la data del lodo e presumibilmente solo dopo l’inizio della prossima settimana (tra il 5 e l’8 agosto) Olivieri potrà ufficialmente svincolarsi dal club alabardato per firmare il nuovo contratto con il Cesena e mettersi a disposizione di Mignani. Al momento l’attaccante si trova a casa a Fermo, dove lavora quotidianamente con un preparatore atletico personale.

Intanto il direttore sportivo bianconero Filippo Fusco è pronto a mettere sotto contratto Jalen Blesa, che domani diventerà un nuovo giocatore del Cesena. Davanti servirà poi un attaccante di categoria, in grado di elevare la qualità di un reparto che al momento è rappresentato soltanto da Shpendi.

Dopo il test di Forlì, che ha chiuso il ritiro, e tre giorni di riposo concessi dallo staff, domani il Cavalluccio comincerà ad allenarsi a Villa Silvia in vista del test di sabato sera a Mantova. La speranza è che al Martelli il tecnico bianconero Mignani possa avere a disposizione un altro paio di giocatori: uno dovrebbe essere Livano Comenencia, in arrivo dalla Juventus Next Gen. Classe 2004, nato in Olanda ma nazionale del Curacao, l’esterno è un jolly prezioso che può giocare indistintamente da esterno e da mezzala e che arriverà a Cesena in prestito con diritto di riscatto. Ancora in stand-by con il Sassuolo l’affare Ciervo, che proprio non si sblocca: l’esterno scuola Roma si trova a Latina, dove si sta allenando con un preparatore dopo essere stato inserito nella lista degli esuberi dal Sassuolo. Sul fronte portiere, ieri l’Empoli ha messo tra i pali l’ex bianconero Fulignati. Per Klinsmann, in Italia, resta quindi solo l’ipotesi Palermo.