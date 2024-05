Mantova-Cesena: già venduti 726 biglietti di settore ospiti

A Villa Silvia prosegue la marcia di avvicinamento del Cesena al debutto in Supercoppa, in programma domenica alle 17.30 a Mantova. Oltre al lungodegente Piacentini, l’unico giocatore al momento non disponibile è Luigi Silvestri, che continua a lavorare a parte per colpa di un’infiammazione all’adduttore che ne ha limitato l’impiego nelle ultime settimane. Tutti gli altri bianconeri sono regolarmente a disposizione di Toscano, che solo in difesa ha le scelte obbligate con Ciofi, Prestia e Pieraccini titolari. Questi ultimi due, assieme allo stesso Piacentini ma anche a Pierozzi e Berti, sono diffidati: in caso di cartellino giallo a Mantova, dovranno saltare l’ultima gara ufficiale della stagione in programma il 12 o il 19 maggio al Manuzzi contro la Juve Stabia.

Tifosi a Mantova

C’è grande fermento tra i tifosi del Cesena in vista della trasferta di Mantova, dove verrà nuovamente celebrato il gemellaggio tra le due curve. Ieri pomeriggio è partita la prevendita per il settore ospiti del Martelli, che può contenere 800 spettatori, e alle 15.30 di venerdì erano già stati venduti 726 biglietti. Due le fasce di prezzo a disposizione dei tifosi bianconeri (esclusi i diritti di prevendita): intero a 15 euro e ridotto a 10 euro (Under 16, Over 65 e donne). I tagliandi rimasti potranno essere acquistati fino alle ore 19 di domani su vivaticket.it oltre che al Coordinamento.

Dirige Mirabella

La prima gara di Supercoppa sarà diretta da Domenico Mirabella di Napoli, che avrà come assistenti Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Michele Decorato di Cosenza (quarto ufficiale Lucio Felice Angelillo di Nola). Al terzo anno in Can C, il fischietto campano ha già diretto due volte il Cesena in occasione del 2-0 interno contro il Teramo del campionato 2021-2022 e dell’1-0 esterno di quest’anno sul campo della Virtus Entella. Sono ben quattro i precedenti con il Mantova: Sasso Marconi-Mantova 1-1 (Serie D 2019-2020), Pontedera-Mantova 1-3 (Coppa Italia di C 2021-2022) e infine Triestina-Mantova 2-1 e Giana Erminio-Mantova 0-2, entrambe di due anni fa. L.A.M.

