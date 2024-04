Laribi: “Il Cesena è tornato dove merita il suo popolo”

Casi umani. E’ il nome di una chat che resiste da più di 6 anni composta da Andrea Schiavone, Romano Perticone, Fabio Eguelfi, Nicolò Fazzi, Emanuele Suagher, Gabriele Moncini e Karim Laribi, compagni di squadra in Serie B nell’ultimo Cesena prima del fallimento. Proprio in questi giorni, dentro alla chat, è tornato di moda un argomento: la straordinaria rimonta-salvezza della primavera 2018, quando gli uomini di Fabrizio Castori riuscirono ad aggrapparsi alla B, poi cancellata dal crac societario. Il trascinatore di quel coinvolgente finale fu Karim Laribi, che oggi milita in Serie D nell’Alcione Milano ed è pronto, proprio come il Cesena, a vincere il campionato.

Laribi, cosa prova a vedere il Cesena nuovamente in Serie B dove voi lo avevate lasciato?

«Una grande soddisfazione. Sono contento soprattutto per quelle persone innamorate del Cesena e che hanno sofferto da matti 6 anni fa. Mi riferisco a chi lavorava dietro le quinte e ha perso un lavoro, o semplicemente a chi tifava e riempiva il Manuzzi e ha perso per qualche mese la squadra. Noi avevamo condotto la barca in porto, con tutte le difficoltà possibili che certamente ricorderete. Poi qualcuno, che già sapeva come sarebbe andata a finire, ha preso in giro noi e i tifosi. Oggi, finalmente, Cesena e il Cesena tornano a casa e un popolo come il vostro lo merita».

Perché?

«Perché i tifosi non hanno mai abbandonato la squadra. In altri posti, quando succedono queste cose o quando si ristagna per tanti anni in C, c’è chi mette la maglia nel cassetto e la toglie solo quando c’è da salire sul carro in caso di vittoria. A Cesena, invece, non si molla mai e si va sempre allo stadio o in trasferta. I numeri di questi anni parlano chiaro: Cesena non ha mai abbandonato il Cesena».

Da calciatore, cosa le hanno lasciato i due anni in Romagna?

«Tantissimi ricordi. Non cominciai bene: arrivavo da un infortunio ma su di me c’erano tante aspettative. Nei primi mesi sono stato bombardato di fischi e da tanto scetticismo, anche motivato. Quei fischi mi fecero male, perché ero giovane, ma poi mi sono ripreso e la gioia più grande per me è stata trasformare quelle critiche in applausi e affetto. Sulla mia pelle ho imparato una cosa di Cesena: se dai tanto, poi ricevi tantissimo».

Si aspettava che il club potesse ritrovare la B dopo cinque anni di C? E soprattutto: sono stati tanti o pochi secondo lei?

«Per un percorso di crescita di una società nuova, sono gli anni giusti, è stato il percorso giusto. Il Cesena ha vinto subito la D e non è scontato, perché altri non ce l’hanno fatta. E non è scontato nemmeno creare un gruppo così forte e vincente in C, un campionato tremendo dove vince solo una e ce ne sono tante altre che restano lì per decenni. Il girone B quest’anno era molto difficile, è stato il Cesena a renderlo più facile. In questi cinque anni il Cesena ha avuto il merito di migliorare sempre il risultato dell’anno precedente».

Qual è stata la forza della squadra di Toscano?

«Innanzitutto la solidità difensiva. Ha comprato difensori fortissimi, protetti da un ottimo centrocampo. E poi con questi attaccanti diventa facile segnare. Ma il vero segreto è stata la continuità, davvero impressionante».

Le sarebbe piaciuto giocare in questo Cesena?

«Ho sempre sognato di tornare a giocare a Cesena, soprattutto dopo la scomparsa della Bru. Sognavo di dedicarle un gol al Manuzzi».

Ecco, appunto: lei era legatissimo a Brunella Ortolani, che oggi starà sorridendo da lassù.

«Me la sto immaginando, come se ce l’avessi davanti. Il legame con la Bru è il più forte che io abbia mai costruito in questo mondo. La Bru rappresenta tutto quello che un tifoso del Cesena è: la passione nel tifare, la costanza nell’andare sempre in trasferta, ma anche l’amore verso i propri calciatori, che lei considerava come dei figli. Mi scriveva tutti i giorni per sapere se stavo bene».

Chiuda per un attimo gli occhi: 18 maggio 2018, cosa le viene in mente?

«Cesena-Cremonese 1-0, il Manuzzi pieno come un uovo. Cross di Laribi, colpo di testa di Kupisz e gol. Siamo salvi. Romano (Perticone, ndr) mi guarda e mi dice: Karim, ce l’abbiamo fatta. Io penso che con 3-4 partite in più saremmo andati ai play-off, poi chissà...».

E se pensa ai due mesi dopo quel successo?

«A fine gara dissi che il gruppo non andava sciolto, che la società avrebbe dovuto ricominciare da lì. Io stavo andando al Mondiale con la Tunisia, che poi non mi convocò. Firmai con il Verona e qualcuno mi attaccò, ma ormai eravamo stati avvisati che non avremmo ricevuto cinque mensilità e che non ci sarebbe stato più nulla da fare. Ora, per fortuna, anche quell’incubo è stato cancellato».

Prima parlavamo del calciatore. Da uomo, invece, cosa le hanno lasciato due anni a Cesena?

«Tanti amici, tanti ricordi splendidi. Non riesco a trovare lati negativi. Ritrovare il Cesena dove l’ho lasciato è una soddisfazione, ma anche una rosicata, perché vorrei esserci anche io. È un privilegio giocare a Cesena e te ne rendi conto soprattutto quando non ci giochi più».

© RIPRODUZIONE RISERVATA