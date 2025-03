La linea del Cesena verso Var e arbitri: farsi sentire senza sbraitare

La pessima direzione di gara dell’arbitro Alessandro Prontera, ma anche alcune interpretazioni del Var Giacomo Camplone, che insieme all’Avar Serra ha suggerito l’incomprensibile revisione all’arbitro di Bologna in occasione del gol annullato a Calò, non sono piaciute al Cesena.

Il presidente John Aiello, presente in tribuna assieme alla famiglia, ma anche il direttore generale Corrado Di Taranto e il direttore dell’area sportiva Fabio Artico non hanno affatto gradito l’arbitraggio di sabato, che si va a sommare ad altre direzioni poco felici nell’ultimo periodo. Per questo motivo, ripensando soprattutto al gol annullato a Calò, che avrebbe potuto cambiare la partita contro lo Spezia, il club bianconero ha deciso di inviare una lettera al presidente di Lega B, Paolo Bedin, per manifestare l’insoddisfazione per varie decisioni discutibili che si sono succedute. Il Cesena non vuole assolutamente alzare i toni, tanto che nessuno ha sbraitato contro gli ufficiali di gara durante e soprattutto dopo la partita di sabato, ma ha comprensibilmente voluto fare una riflessione su quanto accaduto di recente.