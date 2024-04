Si è rivisto un tifoso speciale in curva Mare nella vittoria-promozione contro il Pescara. Nel settore più caldo c’era anche Marino Vernocchi, ex vice presidente del Cesena e storico innamorato del Cavalluccio. Vernocchi (nella foto con il super tifoso Marco Garnero di Ventimiglia) è stato per anni “l’angelo custode” di Fabrizio Castori ai tempi della squalifica del tecnico Tolentino, accompagnandolo in tribuna negli stadi di tutta Italia.