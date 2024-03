John Aiello scrive per il Corriere: “Abbiamo riportato il Cesena Fc dove merita di stare”

JOHN AIELLO*

Quando siamo arrivati per la prima volta a Cesena, non sapevamo cosa pensare. Abbiamo scoperto subito una città meravigliosa, con persone calorose e amichevoli, che hanno accolto tutta la nostra famiglia. Scherzando, dicevamo a nostro padre che i cesenati sono i napoletani del nord. Nonostante fossimo americani, e nuovi nel mondo del calcio italiano, siamo stati benvoluti senza alcuna esitazione.

Nella nostra prima stagione intera abbiamo intrapreso un percorso per riportare il Cesena Fc al livello che merita. È stato difficile, e il primo anno ci siamo andati vicinissimi, imparando molte lezioni. Così, abbiamo fatto dei cambiamenti alla gestione del club e alla rosa, creando un mix tra i nostri giocatori giovani e quelli più esperti. Abbiamo scelto di avere fiducia nelle persone impegnate tutti i giorni a Cesena, dentro e fuori dal campo. Sono tutti professionisti eccellenti! Il tecnico Toscano ha condotto la squadra in modo brillante - creando una macchina da guerra, ma anche una famiglia. Finalmente, eccoci qua... il nostro sogno è diventato realtà. Tutto vero!!!

Per noi, questo non è mai stato semplicemente un investimento o un progetto: è una passione. Veniamo da una famiglia di immigrati italiani. I nostri genitori e i nostri nonni hanno fatto tanti sacrifici per arrivare negli Stati Uniti e offrire un’opportunità ai loro figli. Ci siamo sempre sentiti italiani, e proviamo amore e affinità per l’Italia - la lingua, la cultura, la storia, il cibo, e naturalmente il calcio! Volevamo tornare in Italia e restituire qualcosa al Paese che ci ha dato tanto. I nostri genitori e i nostri nonni emigrarono tanti anni fa negli Stati Uniti, ora noi siamo tornati e abbiamo restituito qualcosa di molto speciale. Il nostro obiettivo era riportare il Cesena Fc dove merita di stare, e speriamo che tutti i tifosi e i cittadini di Cesena e della Romagna possano festeggiare e siano orgogliosi del loro bellissimo club.

Noi siamo molto orgogliosi del Cesena Fc: giocatori, dirigenti, dipendenti, tifosi, città... ognuno di voi! Non dimenticheremo mai il modo in cui ci avete accolti... mai. Meritate tutto ciò! Dio benedica Cesena, e grazie per aver accolto la nostra famiglia e per averci dato l’opportunità di essere i custodi del vostro meraviglioso club.

Forza Cesena sempre!

*presidente cesena fc