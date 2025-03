Incredibile epilogo per la “Panchina d’oro 2025” in Serie C assegnata oggi a Coverciano. Primo Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, secondo Davide Possanzini del Mantova e terzo e ultimo Domenico Toscano del Cesena. A Toscano non sono bastati 96 punti e un campionato dominato per evitare l’ultimo posto.