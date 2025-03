Il Var e il gol annullato a Calò: una folta delegazione del Cesena all’incontro con Rocchi

La civile lettera che il Cesena ha inviato nella giornata di domenica non c’entra nulla con quanto comunicato ieri dalla Lega B. Fatto sta che il presidente Paolo Bedin ha organizzato per questa mattina tre incontri che si svolgeranno in videoconferenza insieme a tutti i club e il primo «è il tradizionale approfondimento, uno dei tre programmati e richiesti dall’Aia durante la stagione sportiva su tematiche tecniche e Var, tra le società e il responsabile della Can Gianluca Rocchi, che sarà affiancato dal delegato ai rapporti con i club della Lega B, Riccardo Pinzani».

Ogni società potrà partecipare con cinque tesserati e per il Cesena saranno presenti in videoconferenza il direttore sportivo Artico, il tecnico Mignani, il capitano Prestia, l’addetto agli arbitri Treossi e il team manager Visani.

Prima del webinar con Rocchi (che non ha gradito l’intervento del Var sul gol di Calò) è previsto il saluto istituzionale di Bedin, a cui seguirà quello del presidente federale Gabriele Gravina e dell’Aia Antonio Zappi.

Dopo il summit con Rocchi, la mattinata di lavori prevede una seconda parte dedicata alla lotta al match fixing e un contributo sul tema della lotta contro il razzismo anche alla luce della squalifica di 10 giornate comminata a Vazquez.