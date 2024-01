Il tifoso non vedente del Cesena nella nebbia di Ancona: “Ragazzi, stavolta la partita ve la racconto io...”

Per il terzo sold-out stagionale in trasferta, i tifosi del Cavalluccio trovano anche al Del Conero uno stadio con ampi settori chiusi al pubblico e con la curva riservata agli ospiti decisamente più capiente rispetto ai mille posti messi in vendita e subito bruciati nei giorni scorsi.

I primi dei mille (...e non di più) sostenitori bianconeri erano arrivati nel capoluogo marchigiano con un bel sole pomeridiano, mentre i ritardatari hanno fatto il loro ingresso sugli spalti con il timore che la nebbia mettesse in discussione lo svolgimento della gara. «Oggi la partita ve la racconto io...» è stata la simpatica battuta di Mirko Mirri, il supertifoso bianconero non vedente, presente in tribuna con gli amici di Insieme per il Cesena. Fortunatamente la situazione non è peggiorata e il fischio d’inizio è arrivato puntualmente, mentre la nebbia durante la partita ha continuato a salire e a calare, ma sempre salvaguardando la visibilità da porta a porta. Da una curva all’altra, invece, i tifosi delle opposte tifoserie si vedevano poco o niente, attenuando di fatto i consueti sfottò tra cesenati e anconitani divisi da lunga rivalità.