Questa mattina, presso la sala stampa dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi, è stato presentato il nuovo Direttore Generale del Cesena, Corrado Di Taranto, che ha sottoscritto un contratto biennale. “Quest’anno per noi sarà importante perché sarà un anno di consolidamento in una categoria difficile; sono sicuro che la mia professionalità e le mie competenze faranno fare un salto in avanti alla società che ha ottenuto un risultato incredibile anno scorso”.