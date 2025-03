Il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi sarà a Cesena mercoledì 16 aprile per assistere ad un allenamento dei ragazzi e delle ragazze aderenti al progetto “Per un calcio integrato”. Un progetto che ieri a Roma aveva ricevuto il plauso ufficiale di Abodi nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Visto l’entusiasmo che ha manifestato il ministro, non è da escludere che scenda personalmente in campo al Manuzzi.