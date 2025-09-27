Il Cesena Primavera travolge il Napoli (3-0) VIDEO

Il Cesena vola sulle ali dell’entusiasmo, con un secco 3-0 rifilato al Napoli. Seconda vittoria consecutiva (terza in campionato) per il cavalluccio, ancora imbattuto tra le mura amiche. I padroni di casa passano in vantaggio grazie al rigore realizzato da Rossetti, raddoppiando poi con la magia di Tosku e calando il tris con la spaccata di Wade sul finale. Soddisfatto Nicola Campedelli: “Abbiamo creato e prodotto tante occasioni, anche se siamo un po’ calati nella ripresa di fronte alla reazione del Napoli. Ora dobbiamo continuare a migliorare e capire le partite, dando costanza al nostro cammino. Sono contento che abbiano trovato il gol tre attaccanti”.