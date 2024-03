Il Cesena in volo con Cristian Shpendi: già 10 gol nel 2024

Storie di gol e di bomber. La più appassionante non può non riguardare Cristian Shpendi e i suoi 20 centri, al momento equamente divisi: il capocannoniere del Cesena e dell’intera Serie C segna con una regolarità disarmante, avendone firmati 10 nel girone di andata e altrettanti nel ritorno, un girone che però deve ancora concludersi. Nelle ultime 7 giornate il gemello proverà a far lievitare ulteriormente il fatturato e a seminare una folta concorrenza, guidata dal riminese Claudio Morra, l’unico attaccante che riesce ancora a leggere nitidamente la targa del numero 9 italo-albanese senza mangiare troppa polvere, dall’alto di un ottimo bottino (16 reti).

Tripla minaccia

Shpendi non è solo il capocannoniere assoluto del campionato, ma anche il miglior marcatore del 2024, unico ad essere già arrivato in doppia cifra nel girone di ritorno. Da domenica al primo week-end dopo Pasqua, nella prima giornata del mese di aprile, il Cesena sfiderà tre dei primi quattro “concorrenti” dell’attaccante bianconero. Stiamo parlando di Ottar Karlsson, Davide Merola e Simone Guerra, che in questo momento non sono solo i migliori marcatori di Vis Pesaro, Pescara e Juventus Next Gen, ma anche le punte più prolifiche del girone di ritorno alle spalle di Shpendi. Il roccioso centravanti islandese, classe 1997, è anche l’uomo meno conosciuto del lotto: all’andata non c’era causa infortunio, mentre nel ritorno ha cominciato a segnare con una discreta regolarità. Nel 2024 sono già 7 i gol realizzati da Karlsson (sui 10 totali), a secco nelle ultime quattro giornate, ma autore di 6 reti nelle cinque gare precedenti tra gennaio e febbraio contro Entella, Gubbio, Fermana e Pescara. A proposito di Pescara, l’attaccante più ispirato degli abruzzesi è Merola, sempre a segno almeno una volta nelle ultime 5 partite disputate: un gol contro Spal, Lucchese, Torres e Carrarese e una doppietta contro la Recanatese. Delle ultime 7 reti firmate dal Pescara, ben 6 portano la firma di Merola, che nel ritorno ha segnato 9 gol (di cui 3 su rigore) e di conseguenza sabato 30 marzo sarà il pericolo pubblico numero uno nella sentitissima sfida prepasquale contro il Delfino. Successivamente il Cesena sfiderà Guerra, il più esperto del lotto, classe 1989 e riferimento offensivo della Juventus Next Gen: proprio come Karlsson, anche l’ex Vicenza e Feralpi ha segnato 7 gol nel 2024, gli stessi di Claudio Morra, che però ha già incrociato il Cesena nel derby di febbraio.

Doppia cifra

Shpendi è l’unico giocatore del Girone B ad essere già andato in doppia cifra nel 2024, ma non l’unico dell’intera Serie C. Anche un’altra capolista, ovvero la Juve Stabia allenata da Guido Pagliuca, che guida il girone meridionale, schiera un attaccante da 10 gol nel ritorno: si tratta dell’ex triestino Andrea Adorante, sceso a gennaio a Castellammare di Stabia e autore di 10 reti in 12 presenze con addirittura 4 doppiette all’attivo. Da quando indossa la maglia delle Vespe, l’attaccante classe 2000 scuola Parma è anche l’unico in grado di viaggia a una media-gol superiore rispetto a Cristian Shpendi: mette in rete un pallone ogni 82 minuti contro un gol ogni 91 minuti del gemello italo-albanese con la maglia del Cesena. Chissà, magari in Supercoppa potrebbe scapparci una bella sfida...