Il Cesena e i giovani: un tesoro fatto in casa

Negli occhi di chi domenica era in tribuna al Tonino Benelli di Pesaro o anche solo davanti alla tv ci sono ancora due fotogrammi difficili da rimuovere: lo splendido gol di Tommaso Berti, che ha aperto la sfida del Benelli, e il chirurgico cross di Antonio David, puntuale nel recapitare sulla testa di Ogunseye il pallone dello 0-2 sui titoli di coda. Nel fatturato dell’ultima sfida di campionato vinta dalla capolista ci sono un gol e un assist “made in Cesena”, usciti dai piedi di due dei cinque ragazzi bianconeri cresciuti nel settore giovanile ed esplosi quest’anno in prima squadra, dove giocano regolarmente e molto spesso anche divinamente. Questo è il disco che suona dall’inizio della stagione, una colonna sonora che accompagna l’irripetibile stagione del Cavalluccio e che si incastra perfettamente con l’ala più matura ed esperta del Cesena, quella dei veterani e degli specialisti delle promozioni in Serie B.

Bottino da record

Qualche settimana fa Moreno Zocchi, direttore sportivo del Pontedera (club dove il minutaggio dei baby è un dogma insindacabile e dove si lavora tanto con i giovani) ha voluto dedicare un pensiero proprio ai baby bianconeri: «Quest’anno a Cesena è stato fatto un lavoro straordinario, auguro ad Artico e al club di salire in B perché hanno dimostrato che si può vincere un campionato come questo anche schierando tanti giovani. Solo l’Albinoleffe ha un minutaggio superiore alla capolista del Girone B».

Parole tutt’altro che banali e supportate dai fatti. Perché in effetti i numeri confermano l’importanza, il peso e la qualità dei giovani del Cesena. L’uomo-copertina resta Cristian Shpendi, che al momento è l’under cresciuto in casa più utilizzato da Toscano: 1.920 minuti. Il gemello, in tutto questo tempo, ha realizzato 20 gol (senza calciare rigori) e distribuito 5 assist. Guardando le presenze, invece, al primo posto ci sono Matteo Francesconi e Tommaso Berti, entrambi arrivati a 30 partite contro le 28 di Shpendi. Il centrocampista di Faenza è salito a 1.709 minuti a Pesaro, dove ha pure sfiorato il gol nel primo tempo: al momento il suo bottino parla di una rete (ad Ancona) e 2 assist. Berti ha totalizzato 1.645 minuti, è salito a 3 gol (che senza il capolavoro di Neri sarebbero stati 4) e nel suo fatturato vanta anche 7 assist. Spostando il mirino sulla difesa, è ormai pronto al rientro Simone Pieraccini, che si è dovuto arrendere a un stiramento dopo 18 partite consecutive per un totale di 1.530 minuti, conditi addirittura da 2 gol e da un assist proprio in occasione dell’ultima presenza contro il Pineto (tiro-cross deviato in rete da Ogunseye). Infine, ecco le cifre di Antonio David: 14 presenze, 579 minuti giocati, nessun gol e 3 assist. Per essere il cambio di un titolarissimo come Donnarumma, non c’è male. In totale, a 6 giornate dalla fine del campionato, questi cinque giovani hanno collezionato 120 presenze restando complessivamente in campo 7.383 minuti (recuperi esclusi). Notevole anche il numero di gol (26 sui 70 totali della squadra) e di assist (18).

Un girone fa

Domenica al Porta Elisa ci sarà spazio per almeno tre di loro: scontate le presenze di Francesconi, Berti e Shpendi, da valutare David ma soprattutto Pieraccini, che potrebbe tornare in difesa al fianco di Prestia e Silvestri. Proprio il difensore di Coccolia sbloccò la partita di andata con la Lucchese, quando in campo c’erano per la prima volta ben cinque ragazzi del settore giovanile in contemporanea. Il quinto non era David ma Alessandro Giovannini, che Toscano scelse di mandare in campo 5 minuti prima dell’1-0 di Pieraccini. L’abbraccio collettivo sotto la curva Mare resta una delle fotografie più belle di questa stagione.