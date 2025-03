Il Cesena del 2025 ha imparato ad abbassare la saracinesca

L’evidente miglioramento della fase difensiva del Cesena non è casuale ma è testimoniato dalla solidità della squadra e anche da alcune statistiche, che riguardano i tiri in porta concessi. Dopo aver giocato la giornata numero 30, è possibile dividere in tre blocchi da 10 partite il campionato del Cavalluccio. Nelle prime 10 giornate la squadra di Mignani aveva concesso 40 tiri in porta e 99 tiri fuori per un totale di 139 conclusioni effettuate dagli avversari del Cesena. Nelle prime 10 partite del 2025, invece, i bianconeri hanno concesso ben 34 tiri in meno per un totale di 105 conclusioni: 38 in porta (-2) e 67 fuori (addirittura -32). Nelle 10 giornate centrali il Cavalluccio aveva fatto ancora meglio: 32 tiri in porta e 63 tiri fuori concessi per un totale di 95 conclusioni, cioè 10 in meno di quelle del 2025. Paradossalmente, proprio le 10 partite in cui il Cesena ha concesso meno tiri agli avversari, sono coincise con il terzo di campionato in cui la squadra di Mignani ha raccolto meno punti (11) e incassato più sconfitte (5). Nelle prime 10 giornate i punti erano stati 14 (con 4 ko), mentre nelle 10 gare del 2025 i bianconeri hanno spinto sul gas, strappando 17 punti e perdendo solo una partita.