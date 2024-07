La prima settimana di ritiro ad Acquapartita si chiude oggi. In attesa degli arrivi dell’esterno destro Joseph Ceesay (dal Malmoe campione di Svezia) e del difensore centrale Marco Curto (dal Como), attesi domani in Romagna, sabato sera due bianconeri hanno lasciato il ritiro e salutato il gruppo di Mignani. Si tratta di Antonio David e Alessandro Giovannini. Come da previsioni sono stati girati in prestito a due club di C: David va al Gubbio, mentre Giovannini vestirà la maglia del Pineto.