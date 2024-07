Per ricordare la tifosissima Brunella Ortolani, a due anni dalla scomparsa, il Coordinamento Cesena e il Club Geriatria d’assalto bianconera hanno organizzato per mercoledì 17 luglio (ore 19.30) una cena a base di pesce presso il bagno Andrea 83 a Pinarella di Cervia. Menù adulti 38 euro, menù under 14 16 euro. Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.