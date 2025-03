Ecco quando il Cesena giocherà le ultime tre partite di campionato

La Lega Serie B ha comunicato date e orari delle ultime tre giornate di campionato: il Cesena giocherà a Mantova giovedì 1° maggio alle ore 15 (giornata 36), al Manuzzi contro il Palermo domenica 4 maggio alle ore 15 (giornata 37) e chiuderà a Cosenza venerdì 9 maggio alle ore 20.30 (giornata 38). Per quanto riguarda l’ultima giornata, in cui tutte le gare sono state fissate alle ore 20.30, la Lega Serie B si riserva di valutare eventuali variazioni di giorno e/o orario per alcune delle gare della giornata, ove non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le partite.

La classifica dopo 31 giornate: Sassuolo 72 punti; Pisa 63; Spezia 55; Cremonese 49; Catanzaro e Juve Stabia 46; Cesena e Palermo 42; Bari 40; Modena 38; Carrarese e Frosinone 36; Brescia, Südtirol e Cittadella 34; Mantova 33; Reggiana e Sampdoria 32; Salernitana 30; Cosenza 25 (Cosenza 4 punti di penalizzazione).