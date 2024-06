Ieri la campagna abbonamenti del Cesena ha sfondato il muro delle 3.000 tessere in soli 11 giorni: il totale, infatti, è salito ieri a quota 3.234 (di cui 274 online). La prima fase della campagna abbonamenti, dedicata alle prelazioni (ma in vendita ci sono anche i posti non occupati), terminerà giovedì prossimo.