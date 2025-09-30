Diretta, il Cesena cade a Frosinone (3-1): rivivi il live

FROSINONE-CESENA 3-1

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias (28’ st Zilli), Calò; Ghedjemis (21’ st Cichella), Kone (50’ st Ndow), Kvernadze; Raimondo (21’ st Vergani). In panchina: 12 Lolic, 75 Pisseri, 6 J. Gelli, 21 J. Oyono, 18 Grosso, 27 Raychev, 32 Masciangelo, 77 Dixon, 28 Zilli. Allenatore: Massimiliano Alvini.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (12’ st Magni), Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli (21’ st Berti), Castagnetti, Bastoni (21’ st Bastoni), Adamo; Blesa (25’ st Shpendi), Diao (12’ st Olivieri). In panchina: 1 Siano, 16 Amoran, 18 Guidi, 26 Piacentini, 13 Celia, 6 Arrigoni, 70 Francesconi. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

RETE: 2’ st Raimondo, 8’ st Adamo (aut.), 11’ st Ghedjemis, 31’ st Ciervo.

AMMONITO: Adamo

ESPULSO: 17’ st Kvernadze

NOTE: Spettatori 9.000 circa. Angoli 7-3 per il Frosinone

51’ st. Finisce qui: il Cesena cade a Frosinone dopo 5 risultati utili consecutivi e tre vittorie in trasferta. Risultato pesante ma giusto: quella ciociara ha dimostrato di essere una formazione superiore al Cesena, che nella ripresa ha incassato 3 gol in 10 minuti e, nonostante la rete di Ciervo e 30 minuti con l’uomo in più non è riuscito a risalire. Frosinone solo in vetta con 14 punti, 3 in più dei bianconeri

50’ st. Cambio nel Frosinone: dentro Ndow, fuori Kone

49’ st. Calò conquista un’altra punizione.

47’ st. Grande prestazione dell’ex Calò, che sta gestendo il tempo come mai aveva fatto a Cesena. Ora Zaro commette fallo di frustrazione e regala punizione dal limite

45’ st. Solo 5 minuti di recupero. Ma il Cesena non sembra avere forze per rientrare

44’ st. Chance per Adamo, su cross di Magni: destro presuntuoso e palla alta

42’ st. Cesena con poche idee e con pochissima lucidità. Malissimo Adamo e Frabotta a sinistra

41’ st. Olivieri cade in area a contatto con Monterisi: non c’è nulla

40’ st. Adamo sgambetta Oyono e si prende il giallo

39’ st. Contropiede incredibile di Bracaglia, che si fa 60 metri da solo, Magni lo rimonta, ma il rimpallo favorisce Bracaglia, che a porta vuota centra il palo

38’ st. Distrazione del Cesena: ne approfitta Vergani per conquistare un corner

37’ st. Shpendi lavora bene palla per Olivieri, che in area si gira ma calcia male con il sinistro

36’ st. Azione avvolgente del Cesena: Adamo sbaglia il cross

34’ st. Olivieri, molto positivo il suo impatto, conquista il 3° corner

31’ st. CIERVO ACCORCIA. Ma l’impressione è che possa esserci fuorigioco. Tutto regolare dalle immagini, ma ancora non c’è il via libera. E’ gol. Azione confusa con Calò che salva il tiro di Castagnetti, Ciervo manca il primo tap-in ma al secondo tentativo segna

30’ st. Il Cesena non punge, il Frosinone manda al tiro Cichella da

29’ st. Adesso Pezzuto ha acceso la macchina del fischio e ferma il gioco ogni 10 secondi

28’ st. Nel Frosinone dentro Zilli per Koutsoupias e passa al 4-3-2 per provare a tenere lontano il Cesena

26’ st. Il Frosinone si chiude bene e il Cesena non riesce a trovare spazi

25’ st. Shpendi per Blesa.

24’ st. Pessimo l’impatto di Frabotta, che finora ha sbagliato ogni pallone. Pronto anche Shpendi

21’ st. Dentro Frabotta e Berti per Bastoni e Bisoli. Cesena con il 4-4-2

20’ st. Crampi per Raimondo, che è il match winner con un gol e mezzo. Esce: al suo posto Vergani. Dentro anche Cichella

17’ st. Espulso Kvernadze. Decisione giusta di Pezzuto per un piede a martello su Bisoli a centrocampo. Un intervento assurdo e sconsiderato, considerando il momento e il punteggio. Il Cesena giocherà con l’uomo in più nell’ultima mezz’ora.

16’ st. Magni si sovrappone a Bisoli, che lo serve: sterzata e sinistro dai 15 metri in curva

15’ st. Cesena fuori partita. Impossibile risalire

12’ st. Mignani fa debuttare Magni e lancia anche Olivieri: fuori Ciofi e Diao.

11’ st, FROSINONE 3-0. Contropiede di Kone e palla per Ghedjemis, a cui Adamo concede lo spazio per il tiro. Sinistro centrale che Adamo devia di nuovo spiazzando Klinsmann. Incredibile. In pratica è il terzo autogol di Adamo dopo quello contro la Sampdoria

8’ st. Il Cesena ha subito la chance per rientrare in partita, ma Castagnetti alza il sinistro da 8 metri

7’ st, FROSINONE BIS. Il Cesena non reagisce e il Frosinone conquista il sesto corner, Calò crossa sul primo palo, dove Raimondo prolunga: deviazione decisiva di Adamo che devia sul primo palo.

6’ st. Mignani deve mettere mano ad un Cesena fin qui troppo passivo, con Diao che non ne ha azzeccata una

2’ st, FROSINONE IN VANTAGGIO. Incredibile fallo fischiato da Pezzuto a favore del Frosinone per una simulazione di Kvernadze sulla trequarti. Calcia Calò, Bisoli anticipa Bracaglia sul secondo palo ma finisce per dare palla a Raimondo, che segna a porta vuota da due metri. Il risultato ci sta, ma la punizione da cui nasce è assolutamente inventata

1’ st. Si riparte. Palla al Cesena e nessun cambio

46’ pt. Adamo conquista il secondo angolo con un’iniziativa personale e un tiro deviato da Calvani. Batte Bastoni, Calvani respinge e Pezzuto fischia la fine del primo tempo. Si va al riposo sullo 0-0 grazie soprattutto ad un gigantesco Klinsmann, decisivo in almeno 3 occasioni

45’ pt. Castagnetti cerca male le punte, riparte il Frosinone e Bisoli mette in corner su Kvernadze. Calcia Calò, Bisoli respinge in fallo laterale. Un minuto di recupero

43’ pt. Prima chance per il Cesena, con Ciervo, liberato sul dischetto del rigore da una sponda di Diao che spara con il sinistro e centra Palmisani

39’ pt. Iniziativa personale di Blesa, che si fa 70 metri palla al piede e poi offre a Diao, anticipato in calcio d’angolo. Ciervo cerca la porta ma trova solo l’esterno della rete

35’ pt. Fallo di Bastoni e punizione sulla trequarti per il Frosinone: Calò trova Monterisi sul secondo palo, sponda e Ciofi anticipa Raimondo, con Klinsmann che poi esce di pugno e allontana

33’ pt. Ancora Klinsmann salva il Cesena, questa volta su Raimondo, innescato dal contropiede di Kvernadze. Corner per il Frosinone, che ne guadagna pure un quarto.

27’ pt. Piove ora a Frosinone

26’ pt. Ciofi taglia il cross da destra: Diao non attacca il primo palo e Palmisani esce e fa sua la palla

22’ pt. Frosinone benissimo finora, Cesena molto male anche perché non riesce a gestire palla per l’assenza di un giocatore di qualità come Berti che servirebbe soprattutto per pulire palla e mantenere il possesso

20’ pt. Cesena in difficoltà a contenere l’atletismo e la qualità degli esterni del Frosinone: ancora Klinsmann su destro a giro di Kvernadze dal limite

19’ pt. Miracolo di Klinsmann, che si oppone con la mano sinistra alla conclusione ravvicinata di Monterisi: la palla schizza sul palo e poi la difesa pulisce l’area

18’ pt. Klinsmann salva su Kvernadze, che salta Bisoli e spara da pochi passi: il portiere di pugno contiene e poi blocca.

16’ pt. Kone ci riprova da 30 metri: sparo in cielo

15’ pt. Cesena fin qui discreto in fase di non possesso, inguardabile in fase di manovra anche per la latitanza di Diao

14’ pt. Adamo non riesce a chiudere Ghedjemis, che fugge in contropiede due contro due: bravissimo Mangraviti a chiuderlo. Rinvio dal fondo

12’ pt. Il Cesena pulisce l’area ma poi sbaglia due volte il disimpegno e regala un fallo laterale

11’ pt. Palla lunga per Koutsoupias, con Klinsmann che ritarda l’uscita e Zaro mette in corner

9’ pt. Sinistro di Kone da 25 metri: palla lontanissima dai pali.

8’ pt. Riparte il Cesena: iniziativa di Ciervo e palla in mezzo per Bisoli, che fa una finta e lascia palla a Diao, che non si aspettava il velo del compagno

7’ pt. Primo tiro del match: destro fuori misura di Kvernadze.

5’ pt. Il Frosinone prova a mantenere la pressione alta: il Cesena fatica a ripartire, con Bisoli e Diao che stanno sbagliando tantissimo

2’ pt. Prima punizione per il Cesena per fallo di Kone su Castagnetti a metà campo.

1’ pt. Si parte. Primo pallone per il Frosinone, con Ciofi che ha vinto il sorteggio e ha scelto il campo.

Squadre in campo.

Riscaldamento esaurito, a breve le squadre rientreranno in campo.

Sugli spalti sono presenti più o meno ottomila spettatori: 6.482 sono gli abbonati del Frosinone, più o meno 1.500 i biglietti venduti, tra i quali 175 di settore ospiti.

Impegno infrasettimanale questa sera (ore 20.30) per il Cesena, impegnato allo stadio Benito Stirpe contro un’altra squadra in ottima forma come il Frosinone. In casa romagnola tre cambi: Mignani lascia in panchina Francesconi, Berti e Shpendi e inserisce dal primo minuto Bisoli, Bastoni e Diao. I bianconeri saranno seguiti da 175 tifosi nel settore ospiti. I ciociari recuperano Kvernadze e Koutsoupias, che vanno subito in campo. Rispetto a Mantova c’è anche il ravennate Raimondo, ex settore giovanile dell’Ac Cesena prima del fallimento del 2018, al posto di Zilli.