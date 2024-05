Diretta Cesena-Juve Stabia live

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Silvestri, Pieraccini; Adamo, Francesconi, Saber, Donnarumma; Berti, Kargbo; Corazza. In panchina 61 Siano, 33 Klinsmann, 3 Pitti, 13 Coccolo, 26 Piacentini, 24 Pierozzi, 25 David, 5 Varone, 20 De Rose, 77 Nannelli, 4 Chiarello, 9 Shpendi, 11 Ogunseye, 30 Giovannini. Allenatore: Domenico Toscano.

JUVE STABIA: (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Folino, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Meli; Mosti, Candellone, Adorante. In panchina: 32 Esposito, 1 Signorini, 13 Baldi, 17 Guarracino, 18 Garau, 21 Bachini, 25 Gerbo, 26 D’Amore, 33 Erradi, 44 Picardi, 70 Marranzino, 11 Piscopo, 91 Stanga. Allenatore Guido Pagliuca.

ARBITRO: De Angeli di Milano.

Ultimo atto della stagione per il Cesena, che alle 17.45 riceve la Juve Stabia al Manuzzi per alzare anche la Supercoppa. I bianconeri conquistano il trofeo con una vittoria o un pareggio. Tra i padroni di casa, Silvestri sostituisce lo squalificato Prestia, mentre Francesconi e Corazza prendono il posto di De Rose e Shpendi. Tra i campani non ci sono squalificati nè indisponibili anche se Bachini sarà solo in panchina per onorare la presenza.