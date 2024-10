Grande folla in piazza della Libertà di Cesena, dove è in corso di svolgimento l’incontro organizzato dalla Bkt (sponsor del campionato di Serie B) con Dario Hubner. Il grande ex di Cesena e Brescia dalle 11.15 e fino alle 12.15 resterà su una panchina da calcio montata al centro della piazza per firmare autografi e incontrare i tifosi.