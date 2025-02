Cremonese-Cesena (sabato, ore 17.15) è una trasferta vietata per i tifosi bianconeri. Manca ancora il comunicato ufficiale con i dettagli, ma alla base del provvedimento è stata decisiva l’interruzione per 20 minuti alla linea ferroviaria a Bologna e i problemi alla stazione del capoluogo in occasione della trasferta dei tifosi del Cesena a Reggio Emilia lo scorso 9 febbraio.