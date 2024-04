Ciofi: “Uniti risorgeremo, il Cesena ce l’ha fatta, grazie a tutti”

Ha partecipato a tutta la risalita dalla D alla B e ieri Andrea Ciofi ha affidato ai social una serie di riflessioni dopo la vittoria-promozione del Cesena: “Uniti risorgeremo, la prima cosa che ho letto quando sono entrato in quella che ora reputo casa mia, anni di gioie e delusioni ma sempre con l’orgoglio di far parte di questa grande famiglia che mi ha dato tutto. Una famiglia unita dopo l’alluvione che non ha fatto sentire nessuno da solo. Ogni singola persona è stata importante per far si che tutto questo fosse accaduto e che aveva da tempo la voglia di realizzare questo grande sogno! Grazie a tutti i miei compagni per avermi accompagnato in queste battaglie e a tutte le persone che lavorano per questa famiglia non facendoci mancare mai nulla. Grazie ai miei amici che sono sempre stati con me e grazie alla mia stupenda famiglia che è sempre al mio fianco. Infine grazie a voi per queste bellissime emozioni... vi voglio bene! Siamo in serie B. Andrea”.