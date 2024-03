Ciofi: “La forza del Cesena è soprattutto mentale”

Se per il Cesena il viaggio a Gubbio di un girone fa è stato l’inizio di un percorso ai confini del cannibalismo (18 vittorie nelle 21 partite successive), per Andrea Ciofi la partita del Barbetti è stata la fine di un lungo periodo di sofferenza. Quel 5 novembre 2023 ha cambiato la stagione della squadra, ma anche del difensore romano, che nell’intervallo si arrese, sconfortato da un dolore ormai insopportabile alla zona addominale. Dopo quasi quattro mesi ai box, con un’operazione chirurgica e una lunga riabilitazione, il numero 15 del Cesena è finalmente tornato in campo: lo scorso 19 febbraio ha “debuttato” a Vercelli contro il Sestri Levante, poi è sempre subentrato a gara in corso (tranne che in casa contro il Pineto) fino a domenica scorsa a Pesaro, quando nel caldo secondo tempo del Tonino Benelli si è rivisto il vero Ciofi, che ora attende solo di ricevere una maglia da titolare. E naturalmente di coronare un sogno che insegue da più tempo di tutti.

Ciofi, torniamo a quel 5 novembre a Gubbio. Possiamo dire che è stata una partita spartiacque per tutti?

«Sì, anche se io avevo male anche prima, ma ho sempre provato a resistere. Dopo la partita con la Carrarese dell’andata facevo addirittura fatica a correre e prima di Gubbio non mi ero neppure allenato, ma decisi di stringere i denti perché Piacentini era assente e Pieraccini non stava bene. Ma all’intervallo ho alzato la mano e ho detto al mister che non ce la facevo più».

Sul gol del Gubbio lei sembra quasi non riuscire a respingere il pallone. Colpa del dolore?

«Ogni cambio di direzione era una coltellata, però voglio essere chiaro e sincero: quel cross l’ho letto male e avrei potuto anche prendere il pallone senza andare in scivolata. E’ stato innanzitutto un errore di valutazione».

Dopo quella partita è cominciato il periodo peggiore, anche perché lei non era abituato a stare fuori.

«Da quando sono a Cesena, escludendo il lockdown, ho sempre giocato 35-40 partite all’anno, quindi non è stato facile fermarsi. Ma il momento più difficile è arrivato un mese dopo, quando mi hanno obbligato a rinviare di due settimane l’operazione per una reazione allergica. Mi sarei dovuto operare il 1° dicembre, invece ho perso altre due settimane e le mie tabelle sono andate all’aria. Dopo l’operazione, invece, ho cominciato a vedere la luce perché la strada era in discesa».

Però sono serviti due mesi pieni prima di tornare in campo.

«L’ernia da sforzo, nella zona addominale, era piuttosto dolorosa e mi limitava tantissimo. Devo ringraziare innanzitutto Massimo Magrini, che durante quei due mesi è stato eccezionale. Non solo un preparatore, ma anche uno psicologo, perché mi ha sempre detto la parola giusta e trattato come un fratello».

Quando ha rivisto davvero la luce?

«Nei primi tre giorni di allenamento con la squadra ero preoccupatissimo: loro andavano il doppio e io mi sentivo rigido. Nella settimana che portava al derby di Rimini, invece, ho rivisto la luce».

E a Vercelli è tornato in campo. Che liberazione è stata?

«Una grandissima liberazione, anche se l’emozione più grande l’ho vissuta con l’Entella in casa. Rientrare al Manuzzi è un’altra cosa e quella sera ho sentito l’affetto della gente ed è stato bellissimo. Mi sono sentito nuovamente un giocatore, anche se la cosa che mi ha colpito di più è stata un’altra».

Quale?

«Dopo la partita di Gubbio io non ho più giocato, ma la squadra ha cominciato a vincerle tutte e a non prendere mai gol. Eppure la gente mi scriveva: abbiamo bisogno di te. Non volevo crederci. Cioè, i tifosi mi volevano in campo anche se in campo c’era chi non sbagliava mai una partita».

Oggi cosa sta provando guardando la classifica?

«Emozioni forti, intense. Ma è ancora lunga e non voglio illudermi. La nostra migliore qualità è proprio questa: non pensiamo a quando potrà arrivare il giorno, ma solo a vincere tutte le partite. La forza di questa squadra è innanzitutto mentale e infatti non abbiamo mai sbagliato una partita».

Quale gara avrebbe voluto giocare tra quelle saltate?

«Lo scontro diretto con la Torres. Quando li ho visti a Cesena, mi hanno fatto una grande impressione. Con una squadra normale alle nostre spalle, noi oggi saremmo già in B da un mese, ma anche loro, se non ci fossimo stati noi, oggi sarebbero a un passo dalla promozione».

Ora come si sente fisicamente?

«Bene, mi risento il Ciofi vecchio, quello di sempre, ma solo da un paio di settimane. Anche mentalmente sto bene. Non ero abituato a stare fuori per così tanto e tra l’altro, per diverse settimane, ero sempre l’unico infortunato: mi allenavo in orari diversi e a volte non vedevo neanche i compagni».

Da unico superstite della D, che effetto le fa sapere di essere così vicino alla B?

«Sto cercando di non pensarci. Voglio che sia un’emozione vera, spontanea. E spero che arrivi il prima possibile».