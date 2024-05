Tempo di Supercoppa per il Cesena, impegnato domenica (ore 17.30) al Martelli contro il Mantova, che ha chiuso al primo posto il girone A. “Manca un pezzettino alla fine di questo fantastica stagione - ha detto Domenico Toscano - queste due partite le devi impostare in maniera diversa perché ti confronti con le altre due vincitrici. È una bella sfida e siamo contenti: il Mantova ha fatto un grande campionato, hanno una loro filosofia e una loro identità. Hanno ribaltato tutti i pronostici facendo dei numeri importanti”.

In difesa out Piacentini e da valutare Silvestri: “Piacentini ha fatto qualche allenamento con la squadra ma non ha perfettamente recuperato, vediamo per Silvestri la risposta che ha dato all’allenamento di oggi. Per il resto sono tutti a disposizione”.

Inevitabile un accenno al futuro, ma Toscano glissa: “Non sarei coerente spostando l’attenzione a qualcosa che non rientra nel campo di gioco. Appena finirà la Supercoppa ci sarà sicuramente il tempo di parlare del futuro dei giocatori e del futuro di Toscano”.