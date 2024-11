Doppia razione di lavoro, nella giornata di ieri, per il Cesena, che da oggi si allenerà sempre al mattino a porte chiuse fino alla rifinitura di sabato, che precederà la partenza per Frosinone. Alle due sedute di ieri non ha preso parte Saber Hraiech, ancora fuori per colpa di un colpo al ginocchio ricevuto alla fine della scorsa settimana e che lo ha obbligato a dare forfait contro la Reggiana. E’ rientrato in gruppo, invece Sydney Van Hooijdonk, regolarmente a disposizione di Mignani.