Cesena, Toscano “Mister 175 punti” premiato dai giornalisti: «Orgoglioso, è la prima volta»

“Mister 175 punti” e “Il Braccio destro”. Sono queste le due frasi che i giornalisti di Cesena hanno scelto di incidere sulle due targhe celebrative consegnate ieri a Domenico Toscano e Michele Napoli. Il tecnico e il suo fedelissimo vice, ospiti al Bagno Florida di Cesenatico dopo l’allenamento del mattino a Villa Silvia, sono stati premiati per la vittoria del campionato da chi ha quotidianamente seguito e documentato la sensazionale stagione del Cavalluccio. «Non mi era mai capitato in carriera - ha detto un emozionato Toscano - di ricevere una targa dai giornalisti. Di questo vado molto orgoglioso, perché evidentemente è stato apprezzato il nostro lavoro, al netto della vittoria. Metto questa targa sullo stesso piano della Panchina d’Oro che ho vinto in passato: quando a giudicare sono i colleghi o chi, come voi, ci vede all’opera tutti i giorni, il premio vale di più».

Toscano non ha voluto svelare nulla sul proprio futuro, anche perché domani c’è l’ultimo impegno ufficiale, con la sfida contro la Juve Stabia che mette in palio la Supercoppa di C (venduti 4.368 biglietti di cui 184 di settore ospiti). Il tecnico ha comunicato che il rompete le righe avverrà mercoledì, quando Toscano scenderà in Calabria, mentre martedì è in programma la tradizionale amichevole di fine stagione a Forlimpopoli.

Durante il pranzo il tecnico e il suo vice hanno voluto ricordare tutti i momenti più esaltanti della stagione e hanno raccontato alcuni aneddoti, soffermandosi soprattutto sulla straordinaria crescita dei giovani, ma anche dei veterani, che hanno formato un gruppo praticamente invincibile. Ora non resta che attendere la comunicazione ufficiale della società (o dello stesso tecnico) sul futuro di “Mister 175 punti”.