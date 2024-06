Cesena-Toscano, accordo per rescindere

Non ci sono state le attese firme, ma da ieri si conoscono quantomeno i giorni in cui andranno in scena le ultime puntate delle due telenovela che hanno animato la primavera del Cesena.

Toscano e l’incentivo all’esodo

Ieri il club bianconero e Mimmo Toscano hanno trovato l’accordo su tutta la linea per la risoluzione del contratto e hanno prenotato l’appuntamento davanti al consulente del lavoro per mettere nero su bianco. Le firme saranno apposte martedì mattina: contestualmente alla risoluzione del contratto, saranno firmate anche le carte per l’incentivo all’esodo che il Cesena verserà al tecnico dei record e del ritorno in Serie B. Considerando la tassazione al 43 per cento, il Cesena dovrebbe versare a Toscano 70mila euro lordi (40mila netti). Essendo la tassazione per il vice Napoli e per il preparatore atletico Nocera più bassa, il Cesena con loro “risparmierà” qualcosa. Ma alla fine, per l’addio a Toscano e al suo staff il Cesena pagherà attorno ai 120mila euro in quattro rate. Poi tutti insieme andranno al Catania: pronto un triennale.

D’Aversa, maxi staff

Mercoledì, poi, il Cesena annuncerà l’ingaggio di Roberto D’Aversa, che ufficialmente diventerà allenatore dei bianconeri il 1° luglio, essendo sotto contratto con il Lecce fino al 30 giugno. E’ emerso ieri che lo staff di D’Aversa sarà maxi, in quanto i preparatori saranno quattro e non tre come ipotizzato in un primo momento: due preparatori atletici, uno per il recupero infortunati e uno per la riatletizzazione. A loro vanno aggiunti il vice allenatore Salvatore Sullo e il match analyst.

Melby in arrivo

Tra un paio di settimane, o gli ultimi giorni di giugno o i primi di luglio, Mike Melby sarà a Cesena per firmare tutti i documenti da depositare in Federcalcio in cui si attesta la sua “ascesa” al ruolo di azionista di maggioranza. Molto riservato, Melby ha fatto sapere tramite il suo consulente italiano di non aver ancora deciso se tenere una conferenza stampa o no.

Udoh in uscita

Il Gubbio non ha riscattato Udoh, che torna a Cesena e sarà subito messo sul mercato: le richieste per lui non mancano. Il Cesena ha restituito alla Fiorentina l’autore del gol promozione Edoardo Pierozzi.

