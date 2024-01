Cesena, Tommaso Berti relatore d’eccezione al Liceo Scientifico

Il centrocampista del Cesena Tommaso Berti relatore d’eccezione a scuola. Anche quest’anno al Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena è stato attivato per le classi terze il percorso nazionale di eccellenza, di potenziamento e di orientamento “Biologia con curvatura biomedica” che coinvolge nella didattica non solo i docenti ma anche il personale medico dell’Ordine di Forlì Cesena. Nell’ultimo mese gli studenti hanno approfondito la tematica dell’apparato muscolo-scheletrico incontrando il dottor Mirco Lo Presti, dirigente medico presso l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.

Il dottore, nella sua lezione del 22 gennaio, ha invitato a lezione il calciatore del Cesena Tommaso Berti e ha coinvolto i giovani aspiranti medici del liceo in una riflessione sulla tematica dei traumi nello sport, la loro valutazione e il loro trattamento riabilitativo. “Un sentito ringraziamento - si legge nella nota del Liceo - al dottor Lo Presti che per il quinto anno si è prestato gratuitamente per l’attività di docenza con competenza ed entusiasmo e a Tommaso Berti che con semplicità, passione e consapevolezza ha testimoniato il valore della costanza e l’importanza nello sport di una buona alimentazione e di uno stile di vita sano”.