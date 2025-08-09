Cesena, test giapponese al Manuzzi

Ieri pomeriggio Tommaso Arrigoni è tornato ad allenarsi a Villa Silvia, nel centro sportivo a pochi chilometri da casa che lo ha visto protagonista per tanti anni. In mattinata il Cesena aveva ufficializzato il suo ingaggio con contratto biennale. Arrigoni questa sera potrebbe giocare qualche minuto nell’amichevole che il Cesena disputerà all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi contro la Jufa, cioè la Japan University Football Association, una selezione dei migliori calciatori giapponesi che frequentano le università. Una “nazionale B” del Sol levante che martedì ha pareggiato 1-1 contro il Genoa (vantaggio dei liguri con Malinovskyi su calcio di rigore al 24’, pareggio di Shinoda in contropiede al 33’). Calcio di inizio alle ore 20.30 con tagliandi in vendita dalle ore 18.30 alla biglietteria di via Spadolini al prezzo di 7 euro in Curva Mare e 12 euro in Tribuna (chiusi distinti e curva Ferrovia). Le Wsb hanno già comunicato che non saranno presenti in quanto a Case Castagnoli è in programma la seconda serata di Bianconeri in festa.