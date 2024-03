Cesena, tante soluzioni verso Lucca

Il Cesena si avvicina alla sfida di domenica di Lucca con la serenità dei forti, portandosi però dietro qualche punto interrogativo. Toscano dovrà intanto decidere chi schierare in difesa con Prestia e Silvestri: Piacentini va verso la panchina, in campo uno tra Ciofi e Pieraccini. A centrocampo agiranno Varone e Francesconi, con Donnarumma che potrebbe tornare titolare a sinistra, spostando così Adamo a destra. Davanti Shpendi e Berti ci saranno, con loro uno tra Kargbo e Corazza. Oggi seduta mattutina, domani rifinitura e partenza per la Toscana.