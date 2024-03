Cesena, stiramento per De Rose

Uno stiramento ferma Francesco De Rose. Ecco la nota del Cesena Fc: “ Questa mattina Francesco De Rose, in seguito all’infortunio subito durante la partita contro la Vis Pesaro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra; il giocatore ha già iniziato il recupero volto alla ripresa dell’attività agonistica”. De Rose salterà sicuramente le gare contro Lucchese e Pescara: da valutare un suo possibile rientro il 7 aprile in casa della Juve Next Gen.