Cesena senza Shpendi e Silvestri nel posticipo del lunedì sera contro la Recanatese

Il Cesena scende in campo domani sera al Manuzzi (ore 20.45) per il posticipo della terzultima giornata di campionato contro la Recanatese. I marchigiani puntano alla salvezza, la capolista di Toscano al record assoluto dei 98 punti, raggiungibile con tre vittorie da qui al 28 aprile: “Il nostro campionato non è finito e domani sera voglio rivedere la squadra affamata che ha vinto nel finale ad Alessandria, quando si sarebbe anche potuta accontentare e invece ha segnato due gol decisivi nel finale. Le squadre vincenti si nutrono di vittorie e noi abbiamo tempo fino al 28 aprile per farlo. E poi fino al 19 maggio con la Supercoppa”. Domani sera Toscano dovrà rinunciare a Piacentini, ma anche a Shpendi e Silvestri: “Cristian ha un ginocchio infiammato e Gigi un affaticamento all’adduttore. Nulla di grave, ma non vogliamo rischiare nulla”. In difesa torna Ciofi dal primo minuto, davanti ci saranno Berti e Kargbo alle spalle di Corazza. Confermato Siano tra i pali.