Cesena, Saric prenota una maglia per Reggio Emilia

Prosegue la marcia di avvicinamento del Cesena al delicato derby emiliano-romagnolo contro la Reggiana in programma domenica al Mapei Stadium (calcio d’inizio alle ore 15, l’arbitro sarà designato oggi). Ieri doppia razione di lavoro per i bianconeri, che torneranno in campo oggi pomeriggio prima delle ultime due sedute della settimana in programma al mattino, rispettivamente al Rognoni e allo stadio Manuzzi. Rispetto alla gara di Catanzaro, domenica Mignani ritroverà Adamo e Ceesay: il gambiano non è ancora al meglio e quindi sarà il numero 17 bianconero a tornare dal primo minuto a destra, con Ciofi che arretrerà in difesa al fianco di Prestia e presumibilmente Mangraviti.

Uno dei due dubbi che l’allenatore genovese dovrebbe portarsi fino alla vigilia riguarderà il sostituto di Calò e di conseguenza l’assetto (3-5-2 classico o ritorno al 3-4-2-1?): molto difficile una conferma del baby Mendicino in regia, mentre Saric si candida per una maglia da titolare. Da capire se toccherà nuovamente a Berti o se verrà rispolverato Francesconi, che a Catanzaro era subentrato nel secondo tempo quando Mignani è passato alla difesa a quattro. Davanti, invece, il tecnico del Cesena avrà l’imbarazzo della scelta dopo l’arrivo di Russo, che questa mattina sarà presentato nella sala stampa del Manuzzi assieme a Saric. Nel frattempo, prosegue spedita la prevendita per il settore ospiti: a ieri sera erano 1.233 i tifosi bianconeri prenotati per assistere alla gara in programma al Mapei Stadium.