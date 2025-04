Cesena, Russo in dubbio per il Frosinone

Seduta mattutina per il Cesena, che ieri ha svolto solo un allenamento a Martorano, al quale non ha preso parte Flavio Russo. Il centravanti ha svolto un lavoro differenziato: lo staff medico conta di reinserirlo in gruppo nei prossimi giorni, in modo da consegnarlo a Mignani per la gara di Frosinone, altrimenti Russo tornerà a disposizione nel derby di Pasquetta a Modena. A questo proposito, come prevedibile, ieri l’Osservatorio si è espresso, suggerendo la vendita dei tagliandi per i residenti nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna esclusivamente per il settore ospiti e solo se possessori della Fidelity Card.