Cesena-Pisa: subito limitazioni per il settore ospiti

Neppure il tempo di cominciare, che dall’Osservatorio fioccano già i provvedimenti restrittivi.

«Nel comunicato numero 31 si legge che la partita di Coppa Italia tra Cesena e Pisa, in programma domenica 17 agosto è stata giudicata a rischio dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha indicato una serie di misure restrittive per l’organizzazione dell’evento. Nel documento diffuso dal Ministero dell’Interno, si legge che «la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Pisa avvenga esclusivamente per il settore ospiti e sia riservata solo ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Pisa Sporting Club».

Oltre a questa misura, saranno attivati altri provvedimenti a tutela dell’ordine pubblico. Sono state previste: «L’implementazione del servizio di stewarding; l’incedibilità dei titoli d’ingresso; il rafforzamento dei servizi di controllo, in particolare nelle fasi di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore».