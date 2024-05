Cesena, per Silvestri e Adamo la gavetta è finita: la B è realtà dopo più di 450 partite

Una lunga ed estenuante gavetta in giro per l’Italia, come se avessero preso idealmente la rincorsa, prima di saltare sul trampolino e di arrivare finalmente in Serie B. Tra i futuri debuttanti al piano superiore con la maglia del Cesena, oltre a un’aspirante bandiera (Ciofi) e a un intrigante manipolo di baby cresciuti in casa (Pieraccini, Francesconi, Berti e Shpendi, senza dimenticare David e Giovannini), ci sono anche le storie madide di sudore scritte da Luigi Silvestri e Manolo Adamo, che nella prossima stagione saranno i due debuttanti più “stagionati” del Cavalluccio: l’esterno napoletano giocherà la sua prima partita tra i cadetti a 26 anni, che festeggerà il prossimo 19 luglio in ritiro, mentre il difensore siciliano assaggerà per la prima volta il campionato di Serie B addirittura a 31 anni, compiuti lo scorso 22 gennaio. Cinque anni di differenza ma un percorso praticamente identico. Tra i più affamati al via della prossima stagione ci saranno di certo il numero 28 e il numero 17.

Over 30

Undici maglie diverse e ben 288 presenze in Lega Pro, considerando la Serie C attuale e la vecchia C2 più 13 gare di playoff/playout. Nel suo lungo e tortuoso percorso verso l’alto, Silvestri non si è davvero fatto mancare nulla: uscito dal settore giovanile del Palermo, dove blindava la difesa assieme al cugino Prestia, il difensore siciliano ha debuttato in C2 con Salernitana, Campobasso e Messina, poi è salito a Siena, quindi è nuovamente sceso al Sud, tra Melfi, Pagani, Vibo Valentia, Potenza e Avellino, prima di tornare nuovamente alla vecchia Robur, da dove un anno e mezzo fa lo ha acquistato il Cesena a titolo definitivo. Quasi 300 partite di campionato in Lega Pro senza mai annusare la B, almeno fino alla scorsa estate, quando il Cavalluccio sfiorò la promozione prima della beffarda eliminazione contro il Lecco. Silvestri arriva in B da uomo maturo (che diventerà papà in un 2024 indimenticabile) e soprattutto da difensore pronto, cresciuto enormemente nell’ ultimo biennio, prima al fianco di Crescenzi a Siena (girone di andata dello scorso campionato) e poi al fianco di Prestia, che in campo è forse più un fratello che un cugino: 18 presenze e 4 gol (play-off compresi) nella seconda parte della scorsa stagione e 36 presenze e 3 gol quest’anno (Supercoppa compresa) sono il biglietto da visita di Silvestri, che da quando è diventato un giocatore del Cesena ha perso solo tre partite sul campo (un anno fa con Reggiana e Lecco e quest’anno a Carrara) e facendo parte in entrambe le occasioni della difesa meno battuta del campionato.

Che occasione

Manolo Adamo ha invece la grande occasione di tagliare il traguardo delle 100 presenze con la maglia del Cesena proprio in Serie B. Al momento è arrivato a quota 81 gettoni e potrà raggiungere la doppia cifra in un campionato che non ha ancora conosciuto nonostante i (quasi) 26 anni. Tre stagioni di pane duro in Serie D con le maglie di Herculaneum, Audace Cerignola e Fidelis Andria, dopo aver conosciuto Roberto De Zerbi a Foggia, poi cinque campionati di Serie C con Casertana, Avellino, Monterosi e Cesena. Acquistato due estati fa, in fondo ha cominciato a carburare davvero dal girone di ritorno dello scorso campionato, proprio come Silvestri, con cui aveva già giocato ad Avellino. Nell’ultima stagione è arrivata la consacrazione: 39 partite, 5 gol e ben 12 assist tra campionato e Supercoppa, ma nella statistiche non entra lo straordinario lavoro sporco che gli ha sempre chiesto Toscano, su e giù lungo la fascia. Adamo arriva in B dopo 165 presenze in C e 65 caps in D per un totale di 230 partite tra terza e quarta serie. Sommandole a Silvestri si superano le 450 partite in carriera. La B è un premio quantomeno meritato.

