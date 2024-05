Cesena, per la panchina riprende quota Sottil ma attenzione alle sorprese

Sondaggi, telefonate e anche lunghe riunioni con gli Usa. Nella fitta agenda di Fabio Artico ci sono numerosi appuntamenti, a cominciare dai lunghi summit con la proprietà americana per definire le principali strategie in vista della prossima stagione. Tutto ruota intorno alle due caselle più importanti da riempire o da ufficializzare: quella del direttore generale e quella dell’allenatore che guiderà il neopromosso Cesena in Serie B. Partendo proprio dalla panchina, destinata a cambiare padrone dopo il biennio con Domenico Toscano (ancora legato contrattualmente al Cavalluccio fino al 30 giugno 2025), torna di moda il nome di Andrea Sottil. Dopo il flirt iniziale e un successivo raffreddamento della pista, l’ex difensore (nato a Venaria Reale come Artico, con cui ha già lavorato a Cuneo) avrebbe riaperto uno spiraglio. Nella stagione appena terminata Sottil era stato esonerato dall’Udinese dopo 9 giornate, ma nei tre campionati precedenti si era ben comportato prima alla guida dell’Ascoli in Serie B (salvezza da subentrato al debutto e qualificazione ai playoff con un eccellente sesto posto nella stagione successiva) e poi proprio in A con i friulani (12° posto). Il 30 giugno terminerà il suo contratto con l’Udinese e sarà ufficialmente svincolato. In prima fila c’è sempre il profilo di Leonardo Semplici, allenatore più esperto di Sottil che curiosamente ha allenato solo in una stagione tra i cadetti, quando nel 2016-2017 portò la neopromossa Spal in Serie A. Ma sul futuro allenatore del Cesena non sono escluse sorprese. Quanto all’arrivo del nuovo direttore generale (si dovrebbe andare all’inizio della prossima settimana per l’annuncio), un profilo che interessa è quello dell’ex cagliaritano Mario Passetti, che da un anno è responsabile della strategia e del marketing a Wind Tre dopo l’esperienza sull’isola. Il nome di Passetti aveva cominciato a circolare a Cesena un anno fa, proprio di questi tempi, quando sembrava che il club bianconero volesse inserire la figura del direttore generale nel proprio organigramma, cosa che invece accadrà quest’estate in vista di una stagione che si annuncia più impegnativa non solo dentro ma anche fuori dal campo.

